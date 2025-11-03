Atenção! Espírito Santo inteiro entra em alerta para chuvas fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, nesta segunda-feira (3), um segundo alerta de perigo potencial para chuvas intensas em todas as cidades do Espírito Santo. O aviso vale das 10h desta segunda até as 10h de terça-feira (4).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o Inmet, há previsão de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h.

Leia também: Alerta de tempestade: cidades do ES podem registrar até 100 mm de chuva

O instituto aponta baixo risco de queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A Defesa Civil orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a placas ou torres de transmissão. Também recomenda não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.

Em caso de emergência a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e 193 Corpo de Bombeiros.