Atenção! INMET alerta para chuvas intensas em cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de chuvas intensas para municípios da Região Metropolitana e do Sul do Espírito Santo. O aviso, classificado como de perigo potencial, vale até às 9h deste domingo (16).

Segundo o órgão, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros em um único dia. O alerta também aponta ventos de 40 a 60 km/h, com possibilidade de transtornos pontuais.

O INMET reforça que há baixo risco de ocorrências como queda de galhos, cortes de energia, alagamentos e descargas elétricas. Mesmo assim, recomenda que os moradores adotem medidas preventivas, especialmente em áreas com histórico de impacto.

As orientações incluem evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a placas, postes ou torres de transmissão.

O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado. Em caso de necessidade, a população deve buscar informações com a Defesa Civil, pelo número 199, ou com o Corpo de Bombeiros, no 193.