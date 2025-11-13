Banestes lança linha de crédito para apoiar instituições religiosas

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) apresentou uma nova linha de crédito voltada exclusivamente para instituições religiosas. Dessa forma, a iniciativa busca facilitar o acesso dessas entidades a recursos financeiros com condições mais flexíveis. Isso permitirá investimentos em estrutura física, equipamentos, veículos e projetos internos.

Assim, durante o evento de lançamento, realizado na manhã desta terça-feira (11) na sede administrativa do banco, no Centro de Vitória, o presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, destacou a finalidade da ação. Segundo ele, a instituição reconhece a relevância social das congregações e os desafios que enfrentam para manter e ampliar suas atividades.

A linha de crédito

O produto oferece opções de contratação com taxas a partir de 1,82% ao mês na modalidade pré-fixada ou 0,48% ao mês somados ao CDI na pós-fixada. Nesse sentido, o parcelamento pode ser feito em até 60 meses, com carência de até três meses para o início do pagamento. Dessa forma, a contratação exige garantias específicas e o aval do responsável e do tesoureiro da entidade. Por conta da imunidade tributária, não incide IOF nas operações.

Além do financiamento, as instituições religiosas terão acesso ao portfólio de serviços do Banestes, incluindo Cheque Especial com limite rotativo, soluções via Pix e Portal Pix, emissão de QR Codes, maquininhas da Getnet Brasil e opções de investimento para gestão financeira.

Nesse sentido, os interessados podem procurar qualquer agência do Banestes ou registrar a solicitação pelo aplicativo, na opção “Fale com seu Gerente”. A contratação está sujeita à análise de crédito e de cadastro.