Banestes oferece vale-combustível em troca de pontos

Os clientes do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), que utilizam os cartões de crédito da família Banescard Visa, passaram a ter ainda mais benefícios para aproveitar por meio do Programa de Fidelidade. O banco anunciou as novas parcerias, que incluem a troca de pontos por vale-combustível da rede de postos BR e também de vouchers para compras em lojas conceituadas, como a Riachuelo, a Casas Bahia, a Shopee e a Petz, especializada em produtos para animais de estimação.

Os benefícios são válidos para as quatro categorias de cartões Banescard Visa: Classic, Gold, Platinum e Infinite. A utilização é simples. Para resgatar o voucher, basta acessar o App Banestes, clicar no menu “Cartões”, em seguida clicar na opção “Programa de Fidelidade” e, logo após, em “Resgatar pontos”.

O cliente será automaticamente direcionado para o site oficial http://www.banestesfidelidade.com.br. No portal, estarão disponíveis todas as opções de resgate de pontos, divididos por categorias. Ao escolher, basta clicar na opção “resgatar” e dar prosseguimento à solicitação, com atenção às instruções para a utilização do voucher.

Quantos pontos?

O vale-combustível está disponível a partir de 2.632 pontos e pode ser utilizado na rede de postos de combustíveis BR Petrobras. Vouchers podem ser utilizados também para alimentação, nos famosos restaurantes Outback e Mc Donalds, ou até mesmo para diversão, com o resgate de cartão pré-pago para a utilização da Netflix, por exemplo. Outras opções, ainda, são o resgate de pontos para vouchers da Tok&Stok, C&A, Riachuelo, Ri Happy, e outras.

“O Programa de Fidelidade dos cartões Banescard Visa está em constante evolução. Estamos expandindo nossas parcerias e constantemente anunciando promoções de pontuação turbinada. O hall de benefícios é completo, exatamente o que o cliente Banestes precisa e merece encontrar”, destacou o diretor de Meios de Pagamento do Banestes, Marcos Vinicius Nunes Montes.

Para conhecer todos os benefícios oferecidos pelos cartões Banescard Visa, além de promoções vigentes e vantagens adicionais, acesse: https://banescard.com.br/.

