Banestes tem lucro recorde e avança mais de 21% no trimestre

O Banestes encerrou o terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 111 milhões, avanço de 21,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Assim, no acumulado de janeiro a setembro, o resultado chega a R$ 304 milhões, alta de 17,3% e o melhor desempenho da série histórica da instituição. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (14).

A Carteira de Crédito Ampliada atingiu R$ 15,1 bilhões em setembro, crescimento de 8,3% em 12 meses. Nesse sentido, em comparação com dezembro de 2024, o aumento foi de 2,8%. A Carteira de Crédito Comercial somou R$ 12,6 bilhões, resultado de uma expansão de 13,2% no ano e 6,8% frente ao saldo de dezembro.

O presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, atribui o avanço ao planejamento estratégico. Ele destaca especialmente o desempenho das linhas de crédito.

“Entre as carteiras, o Crédito Rural teve aumento de 33,5% em nove meses. O Consignado avançou 8,6%, aproximando-se de R$ 3,7 bilhões, e o Capital de Giro terminou o trimestre próximo dos R$ 3 bilhões”, afirmou.

Dessa forma, o faturamento do trimestre alcançou R$ 1,7 bilhão, alta de 28,4% em 12 meses. No acumulado do ano, o valor chegou a R$ 4,6 bilhões, avanço de 14%.

A Margem Financeira Líquida registrou R$ 1 bilhão, enquanto o Resultado Operacional somou R$ 464 milhões, crescimento de 17,8% em um ano. O banco fechou o período com Índice de Eficiência Operacional de 51,7% e Eficiência Ajustada ao Risco de 57,2%.

As receitas com serviços e tarifas somaram R$ 98 milhões no trimestre e R$ 282 milhões no acumulado do ano, crescimento de 5,5%. Dessa forma, esse desempenho foi impulsionado pelos serviços de seguros, previdência e capitalização, que avançaram 47,8%, além do aumento de 7,4% nas receitas com cartões.

O Patrimônio Líquido alcançou R$ 2,4 bilhões, alta de 5,1% em 12 meses

O diretor de Relações com Investidores e Finanças, Silvio Grillo, afirma que o cenário positivo decorre da combinação entre expansão das receitas e boa gestão das despesas.

“Os resultados refletem o crescimento das operações de crédito, o avanço dos serviços e o desempenho sólido das empresas controladas”, disse.

No trimestre, os acionistas receberam R$ 23 milhões em juros sobre capital próprio. No ano, o volume distribuído ultrapassa R$ 105 milhões, o equivalente a 34,6% do lucro. Por outro lado, entre janeiro e setembro, o banco destinou R$ 961 milhões à sociedade, incluindo impostos, encargos, distribuição de lucros e remuneração de capitais.

Nesse sentido, a instituição mantém a nota AA+ (bra), com perspectiva estável, concedida pela Fitch Ratings. O rating considera o perfil financeiro sólido, a governança e a estabilidade dos indicadores operacionais.

Presente nos 78 municípios capixabas, o Banestes conta com 750 pontos de atendimento. A carteira de clientes ultrapassou 1,433 milhão, aumento de 2,2% em 12 meses. O número de contas correntes chegou a 1.070.359 (+2,3%) e as contas de poupança atingiram 655.823 (+1%).

O banco também foi destaque no Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas do Espírito Santo, conquistando o 3º lugar entre os maiores grupos empresariais, além de posições de destaque em ativos, patrimônio líquido e lucratividade.

Os resultados foram apresentados em transmissão online pelo diretor-presidente José Amarildo Casagrande e pelo diretor Sílvio Henrique Brunoro Grillo. Os relatórios completos estão disponíveis no site de Relações com Investidores do Banestes, na CVM e na B3.

Com informações do Governo do Espírito Santo