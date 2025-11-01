Batida com explosão provoca morte em acidente no ES

Um motociclista morreu em um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (1º), na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em Civit I, na Serra.

Segundo informações da Polícia Militar, ele trafegava na contramão quando colidiu de frente com um automóvel conduzido por uma idosa, de 66 anos. Com o impacto, os dois veículos pegaram fogo e ficaram completamente destruídos.

A condutora do automóvel foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Populares relataram que o condutor da moto, de 44 anos, trafegava em zigue-zague pela contramão, desde o bairro Feu Rosa, também na Serra.

De acordo com boletim policial, o motociclista havia participado de uma festa na noite anterior, onde teria feito uso de álcool e drogas. As autoridades também constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “A” e que o veículo estava com o licenciamento atrasado.

Após ser liberada do hospital, a mulher foi encaminhada à Delegacia Regional da Serra para prestar depoimento.