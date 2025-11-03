Blitze da Lei Seca flagram motoristas alcoolizados em Cachoeiro e outras 6 cidades

A Operação Força pela Vida, realizada com foco na Lei Seca, retirou das ruas 41 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool. A ação, coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), aconteceu entre a noite de sexta-feira (31) e a madrugada de sábado (1º) em diferentes pontos da Região Metropolitana e do interior capixaba, incluindo Cachoeiro de Itapemirim.

Durante as blitze, as equipes de fiscalização abordaram 712 condutores nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Viana e Linhares. A iniciativa faz parte da mobilização nacional pela redução de acidentes, em alinhamento ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

Ao todo, foram realizados 712 testes do etilômetro (bafômetro). Quatro motoristas foram flagrados embriagados e outros 37 se recusaram a realizar o teste, sendo autuados conforme o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão da CNH por 12 meses.

Os agentes registraram ainda 104 autos de infração por diferentes irregularidades, como veículos com licenciamento vencido (39), condutores sem habilitação (3) e entrega de veículo a pessoa inabilitada (3), entre outras violações às normas de trânsito.

Um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, conforme o artigo 306 do CTB. Ele pagou fiança de R$ 4 mil e foi liberado. Outro condutor, porém, acabou detido após desobedecer a ordem de parada, ultrapassar o bloqueio viário e quase atropelar agentes ao derrubar cones de sinalização. Segundo a fiscalização, o homem dirigia sem habilitação e com claros sinais de embriaguez. Diante da gravidade das infrações, ele foi encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça.

Gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato ressaltou a importância das ações conjuntas na prevenção de acidentes. “A operação integrada retirou das vias capixabas 41 condutores que colocavam em risco a segurança de todos. A fiscalização de trânsito é essencial para garantir o cumprimento das leis e proteger quem circula nas estradas”, destacou.

A ação contou com 89 agentes de diferentes instituições. Participaram, além do Detran|ES, equipes da Polícia Militar (BPTran), Polícia Civil (DDT), Polícia Científica, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha e Serra, Ceturb e Samu.

A presença de Cachoeiro de Itapemirim entre os municípios participantes reforça o compromisso do interior capixaba com a segurança no trânsito e o combate à combinação de álcool e direção, uma das principais causas de mortes nas estradas do Estado.