Cachoeiro: bairro Aeroporto recebe obras de drenagem

A obra contempla a instalação de novas estruturas de drenagem para ampliar a capacidade de escoamento das águas

Foto: Wallace Hull/PMCI

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim iniciou os trabalhos de drenagem e substituição das tubulações no entorno do campo de aviação, localizado no bairro Aeroporto. A ação atende a uma demanda antiga dos moradores, que há anos reivindicavam melhorias na infraestrutura da região.

De acordo com a administração municipal, o serviço inclui a instalação de novas estruturas de drenagem, com o objetivo de aumentar a capacidade de escoamento das águas pluviais. A medida deve reduzir os alagamentos que frequentemente ocorriam durante o período chuvoso, comprometendo o tráfego e causando transtornos à comunidade.

Com essa intervenção, a Prefeitura reforça o compromisso de aprimorar a infraestrutura urbana e garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores do bairro Aeroporto e das áreas próximas.

