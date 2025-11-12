Ferraço tira licença de dois meses e vice assume em Cachoeiro

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), solicitou licença não remunerada de dois meses do cargo. O pedido, protocolado na Câmara Municipal no último dia 5, foi levado ao plenário na terça-feira (11) e prevê o afastamento do chefe do Executivo entre os dias 17 de novembro e 15 de janeiro de 2026.

Ferraço informou aos vereadores que a decisão se deve a motivos pessoais. Já a assessoria de comunicação da Prefeitura explicou que o prefeito pretende aproveitar o período para se dedicar ao projeto de implantação da Cidade Industrial de Pacotuba, um dos principais planos de desenvolvimento econômico do município.

Durante a licença, o comando da Prefeitura ficará sob responsabilidade do vice-prefeito Júnior Corrêa, conhecido como Júnior da Cofril (Novo). Esta será a segunda vez que ele assume interinamente a gestão desde o início da atual administração.