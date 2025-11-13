Cachoeiro convoca novos guardas municipais para início do curso de formação

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim convocou, nesta quarta-feira (13), 40 candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal (GCM). A apresentação ocorreu na sede administrativa da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, onde o grupo foi recebido pelo titular da pasta, Clayton Siqueira.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Com a convocação, os candidatos iniciam agora o processo de matrícula para o curso de formação profissional, previsto para começar em 1º de dezembro. A capacitação será conduzida pela Academia de Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol), em regime integral, totalizando 632 horas de treinamento.

Leia também: Cachoeiro inaugura novo posto 24h da Guarda Municipal no “Bolo de Noiva”

O secretário de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, destacou a importância do reforço no efetivo para a atuação da GCM. Ele afirmou que a chegada de novos profissionais representa um avanço na política de segurança de Cachoeiro, ampliando a presença da guarda nas ruas e fortalecendo o atendimento à população.

A iniciativa integra o conjunto de ações da administração municipal voltadas à valorização dos servidores e ao fortalecimento das estratégias de segurança pública no município.