Cachoeiro: Hospital Evangélico anuncia oportunidades para várias áreas
O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim anunciou novas oportunidades de trabalho para diferentes áreas, com vagas disponíveis entre os dias 11 e 16 de novembro.
As oportunidades contemplam candidatos com diversos níveis de formação e incluem também vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs).
As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site oficial da instituição: www.heci.com.br.
Entre as funções abertas estão:
- Auxiliar de Almoxarifado
- Auxiliar de Copa
- Auxiliar de Farmácia
- Auxiliar de Higienização
- Auxiliar de Obras
- Auxiliar de Refrigeração
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Enfermeiro
- Fisioterapeuta
- Recepcionista
- Técnico de Enfermagem
- Técnico de Laboratório
Segundo o Hospital Evangélico, o processo seletivo busca reforçar o quadro de colaboradores e ampliar a capacidade de atendimento da unidade, que é referência em saúde na região sul capixaba.
Os interessados devem preencher o formulário de inscrição no site do hospital e anexar o currículo atualizado.