Cachoeiro: Hospital Evangélico anuncia oportunidades para várias áreas

As oportunidades contemplam candidatos com diversos níveis de formação

fachada hospital-evangelico
Foto divulgação

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim anunciou novas oportunidades de trabalho para diferentes áreas, com vagas disponíveis entre os dias 11 e 16 de novembro.

As oportunidades contemplam candidatos com diversos níveis de formação e incluem também vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site oficial da instituição: www.heci.com.br.

Entre as funções abertas estão:

  • Auxiliar de Almoxarifado
  • Auxiliar de Copa
  • Auxiliar de Farmácia
  • Auxiliar de Higienização
  • Auxiliar de Obras
  • Auxiliar de Refrigeração
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Enfermeiro
  • Fisioterapeuta
  • Recepcionista
  • Técnico de Enfermagem
  • Técnico de Laboratório

Segundo o Hospital Evangélico, o processo seletivo busca reforçar o quadro de colaboradores e ampliar a capacidade de atendimento da unidade, que é referência em saúde na região sul capixaba.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição no site do hospital e anexar o currículo atualizado.

