Cachoeiro: Hospital Evangélico anuncia oportunidades para várias áreas

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim anunciou novas oportunidades de trabalho para diferentes áreas, com vagas disponíveis entre os dias 11 e 16 de novembro.

As oportunidades contemplam candidatos com diversos níveis de formação e incluem também vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site oficial da instituição: www.heci.com.br.

Entre as funções abertas estão:

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Copa

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Higienização

Auxiliar de Obras

Auxiliar de Refrigeração

Auxiliar de Serviços Gerais

Enfermeiro

Fisioterapeuta

Recepcionista

Técnico de Enfermagem

Técnico de Laboratório

Segundo o Hospital Evangélico, o processo seletivo busca reforçar o quadro de colaboradores e ampliar a capacidade de atendimento da unidade, que é referência em saúde na região sul capixaba.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição no site do hospital e anexar o currículo atualizado.