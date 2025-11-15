Cachoeiro: novos soldados do 9º BPM atuam em operação com prisões e apreensões

O 9º Batalhão da Polícia Militar reforçou a presença nas ruas de Cachoeiro de Itapemirim na tarde desta sexta-feira (14), durante uma operação que reuniu 36 novos soldados em fase de adaptação ao serviço. As equipes atuaram em patrulhamento ostensivo, blitzen e bases móveis instaladas em pontos estratégicos da cidade.

O Comandante da Unidade, Tenente-Coronel Nério Pereira da Silva Filho, explicou que a prática supervisionada é essencial para preparar os recém-formados para a rotina de policiamento.

Segundo ele, a escolha por áreas movimentadas da cidade permite que os militares conheçam o território e se adaptem às demandas específicas da região. Para isso, policiais experientes acompanharam os grupos e compartilharam orientações sobre o trabalho nas ruas.

A operação, além de integrar os novos soldados, entregou resultados imediatos à população. As equipes ampliaram a visibilidade policial, coibiram práticas irregulares no trânsito e fortaleceram ações preventivas contra crimes.

Apreensões

Durante o patrulhamento no bairro Valão, os policiais localizaram um homem com mandado de prisão em aberto. Ele era procurado desde 5 de novembro, após fuga da unidade prisional. A equipe o levou para a Delegacia de Polícia Civil sem que fosse necessário o uso de força.

Em outra frente da operação, uma blitz na Avenida Jones dos Santos Neves identificou uma motocicleta com o número do chassi adulterado. Após a verificação, os militares removeram o veículo para o pátio credenciado do Detran e encaminharam o condutor à delegacia para as providências cabíveis.

A ação do 9º BPM segue alinhada ao objetivo de aperfeiçoar o efetivo e garantir maior segurança aos moradores de Cachoeiro de Itapemirim.