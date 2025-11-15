Kiara de novo! Cão da PM encontra sacola com drogas escondida em Cachoeiro

A Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas durante patrulhamento na última quinta (13), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. A operação ocorreu na rua Edith Santana Machado, em um ponto conhecido como beco da pedreira.

A equipe realizou buscas a pé com o apoio da cadela policial Kiara. Durante a varredura, o cão localizou uma sacola escondida na área. Dentro dela estavam 227 pinos de cocaína, um papelote da mesma substância e 323 buchas de maconha. Nenhuma pessoa foi encontrada nas proximidades.

Após a apreensão, os policiais encaminharam o material à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, onde a ocorrência foi registrada para as medidas legais necessárias.

Material apreendido