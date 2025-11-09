Cachoeiro: previsão indica céu nublado e chuva neste domingo

O domingo (9) promete um clima instável em Cachoeiro de Itapemirim e em diversas regiões do Sul do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a previsão do tempo, o dia deve começar com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. As temperaturas variam entre 20°C e 24°C, com chance de chuva ao longo do dia.

Leia também: URGENTE! Espírito Santo recebe seis alertas de perigo para chuvas e ventos fortes

Durante a manhã, o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de chuvas rápidas e trovoadas isoladas. Já no período da tarde, o tempo deve ficar mais fechado, com céu nublado e possibilidade de garoa leve. À noite, o tempo tende a abrir gradualmente, com muitas nuvens e menor chance de chuva.