URGENTE! Espírito Santo recebe seis alertas de perigo para chuvas e ventos fortes

As informações são do Inmet.

Foto: Pammela Volpato

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu seis alertas de mau tempo para o Espírito Santo neste sábado (8), válidos até o domingo (9).

Os avisos incluem chuvas intensas, ventos fortes, declínio de temperatura e tempestades em diferentes regiões do estado.

Chuvas intensas

O primeiro aviso, de cor amarela, alerta para chuvas intensas em 66 cidades capixabas, com previsão de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos de 40 a 60 km/h.

Declínio de temperatura

O segundo alerta emitido pelo Inmet indica queda nas temperaturas em várias regiões do estado, especialmente nas áreas serranas e no Sul do Espírito Santo.

Chuvas fortes e riscos de alagamentos

O terceiro alerta, de cor laranja, aponta perigo para chuvas mais intensas, com volumes entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos, descargas elétricas, queda de galhos de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Ventos costeiros

O estado também recebeu dois alertas laranjas para ventos costeiros, com previsão de forte intensificação nas áreas litorâneas, podendo provocar movimentação de dunas e causar danos em construções localizadas na orla.

Tempestades e granizo

O último aviso prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. O Inmet alerta para risco de estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e corte de energia elétrica.

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas abertas durante tempestades, não se abrigue debaixo de árvores, desligue aparelhos elétricos e acompanhe os boletins oficiais.

Mais informações e instruções no site do Inmet.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

