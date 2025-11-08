URGENTE! Espírito Santo recebe seis alertas de perigo para chuvas e ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu seis alertas de mau tempo para o Espírito Santo neste sábado (8), válidos até o domingo (9).

Os avisos incluem chuvas intensas, ventos fortes, declínio de temperatura e tempestades em diferentes regiões do estado.

Chuvas intensas

O primeiro aviso, de cor amarela, alerta para chuvas intensas em 66 cidades capixabas, com previsão de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos de 40 a 60 km/h.

Declínio de temperatura

O segundo alerta emitido pelo Inmet indica queda nas temperaturas em várias regiões do estado, especialmente nas áreas serranas e no Sul do Espírito Santo.

Chuvas fortes e riscos de alagamentos

O terceiro alerta, de cor laranja, aponta perigo para chuvas mais intensas, com volumes entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos, descargas elétricas, queda de galhos de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Ventos costeiros

O estado também recebeu dois alertas laranjas para ventos costeiros, com previsão de forte intensificação nas áreas litorâneas, podendo provocar movimentação de dunas e causar danos em construções localizadas na orla.

Tempestades e granizo

O último aviso prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. O Inmet alerta para risco de estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e corte de energia elétrica.

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas abertas durante tempestades, não se abrigue debaixo de árvores, desligue aparelhos elétricos e acompanhe os boletins oficiais.

Mais informações e instruções no site do Inmet.