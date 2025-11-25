A cadela Alga encontra drogas enterradas em Guaçuí durante uma operação realizada na tarde desta segunda-feira (24). A equipe K9 atuou junto à Ronda Ostensiva Reforço do 3º Batalhão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Por volta das 15h20, denúncias anônimas indicaram um possível ponto de armazenamento de drogas no Bairro Lagoa. Assim, os policiais seguiram até a Rua Santa Luzia para verificar a informação.

Leia também: Polícia Civil efetua prisão de foragido da Justiça em Guaçuí

Durante a varredura, a cadela Alga sinalizou dois pontos na mata às margens do rio. Os policiais cavaram o solo e localizaram dois tabletes de maconha escondidos. Além disso, encontraram oito papelotes de cocaína enterrados próximos.

A cadela Alga encontra drogas enterradas em Guaçuí e possibilita a apreensão de aproximadamente 1,590 kg de maconha. As equipes recolheram também as porções de cocaína prontas para venda. Em seguida, os policiais levaram todo o material apreendido para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.

A operação reforçou o uso de cães farejadores e ampliou o combate ao tráfico na região sul do Espírito Santo.