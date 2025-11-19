Café Campeão: empresa do ES amplia produção e aposta em diversificação de portfólio

A cafeicultura é a principal atividade agrícola do Espírito Santo. Conforme mostram dados do Incaper, o estado é o 2º maior produtor brasileiro de café, responsável por mais de 30% da produção nacional. E é neste contexto que empresas capixabas como o Café Campeão se destaca pela capacidade produtiva e gestão estratégica, que contribuem para que o produto continue entre os melhores do país.

Conforme explica o diretor da empresa, Giovani Lima, é preciso estar atento a dinâmica do mercado para aproveitar as oportunidades e se consolidar cada vez mais, mantendo a tradição da marca, que atualmente é líder no Sul do Espírito Santo, competindo com marcas nacionais e multinacionais do setor.

De olho nesse momento estratégico da indústria cafeeira, o Café Campeão construiu uma nova unidade fabril, em Rio Novo do Sul, que representa um marco para o grupo e consolida um ciclo de expansão iniciado nos últimos dois anos.

Com a operação em pleno funcionamento, a capacidade produtiva aumentou e trouxe um forte crescimento nas vendas da marca. Investimento em capacidade e uma gestão moderna deram ainda mais brilho a um empresa quase centenária.

“O aumento da capacidade vem acompanhado da diversificação de nossa linha de produtos”, afirma Giovani Lima, destacando que a nova estrutura permitirá aprimorar processos, ampliar o portfólio e atender a novos perfis de consumidores.

Estratégia diante da alta nos custos

Entre os desafios recentes do setor, estão a alta dos preços da matéria-prima e dos custos operacionais. Entretanto, não representou um empecilho para a empresa do Sul capixaba.

“Foi um momento de incertezas, com altas muito fortes. Mas conseguimos superar muito bem, mantendo o padrão de qualidade que caracteriza o Café Campeão. Essa consistência foi essencial para atravessar o período e continuar crescendo”, pontua.

Planos de expansão e consolidação

Com a nova fábrica, o foco da empresa, a curto prazo, é consolidar o crescimento obtido nos últimos meses. No entanto, o executivo do Café Campeão adianta que há planos de expansão de médio e longo prazo, especialmente voltados para o mercado di Rio de Janeiro e da Grande Vitoria.

Um marco histórico para a marca

Giovani Lima destaca que o momento é simbólico para o grupo, que chega aos 84 anos de atuação sob o comando da quarta geração da família fundadora.

“Poucas empresas chegam tão longe com a mesma direção e a mesma essência. Conseguimos superar as dificuldades e incertezas da transição familiar e, em pouco tempo, alcançar uma evolução expressiva. Costumo brincar que atualmente o Café Campeão tem a vitalidade de um jovem de 30 anos e a experiência de um senhor de 80, afinal, são experiências acumuladas ao longo de quatro gerações e mais de 80 anos”, conclui.