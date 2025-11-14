Calçadas da Barra do Jucu ganham vida com arte e brincadeiras

As calçadas da Barra do Jucu, em Vila Velha, estão recebendo novas formas e tonalidades com o projeto Calçadas Brincantes. A iniciativa da Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (ABECA). Em síntese, a ação reúne seis artistas locais responsáveis por criar 18 pinturas inéditas inspiradas na cultura e nas tradições do bairro.

Nesse sentido, o projeto tem como objetivo levar o direito ao brincar para o caminho das crianças. Assim, por meio de ilustrações lúdicas e interativas, as calçadas se transformam em espaços de convivência, aprendizado e descoberta. Isso porque, jogos como amarelinha, labirintos e circuitos estimulam o movimento, a imaginação e o desenvolvimento cognitivo.

A coordenadora da ABECA, Karina Solar Bergmann, afirma que a iniciativa vai além do aspecto estético.

“Mais do que um convite à brincadeira, as Calçadas Brincantes refletem o direito à infância e o poder da arte como instrumento de transformação social. Brincar também é uma forma de ocupar, aprender e cuidar da nossa cidade”, destacou.

Dessa forma, o que antes era apenas trajeto agora se torna um território de imaginação e encontros. Cada traço e cor aplicados por Evandro Carlos, Inara Novaes, Marcus Vinícius Machado, Renata Sissa, Simone Carlos e Tomaz Musso reforça o elo entre infância, arte e comunidade, promovendo pertencimento e valorização cultural.

Idealizado pela ABECA, o projeto é desenvolvido por meio do edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Vila Velha.