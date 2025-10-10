Projeto Tamar comemora Dia das Crianças com oficinas e brincadeiras

A criançada e as famílias podem se preparar: a Fundação Projeto Tamar preparou uma programação recheada de diversão e conscientização ambiental para celebrar a Semana da Criança, na Enseada do Suá, em Vitória. No sábado (11), das 14h às 16h, o parque vai promover uma oficina de congo ministrada pelo músico percussionista Fábio Carvalho, utilizando a contação de histórias e a experimentação rítmica para sensibilizar as crianças.



E no domingo (12), no mesmo horário, será a vez da gincana “Guardiões do Mar – A Missão Tamar”, uma imersão lúdica e desafiadora onde as crianças vão embarcar em uma jornada interativa para compreender a vida das tartarugas marinhas e os desafios da preservação dos oceanos.



Voltadas para crianças de 6 a 12 anos, as oficinas têm participação gratuita e integram uma série de ações realizadas pela Fundação Projeto Tamar em Vitória ao longo de 2025, dentro do projeto de Modernização Museológica do Museu Aberto das Tartarugas Marinhas, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), do governo do Estado do Espírito Santo, com patrocínio da ArcelorMittal Tubarão.

Uma jornada Congo pelo mar



Intitulada “Ritmos do Oceano, Cantos da Tartaruga: Uma Jornada Congo pelo Mar”, a oficina de Fábio Carvalho tem o objetivo de integrar a oficina de musicalização de Percussão Orgânica e Ritmo Afro-Capixaba Congo com a temática da conservação dos mares e das tartarugas marinhas.

Referência na junção do folclore capixaba com a modernidade, por sua atuação em carreira solo e na banda Manimal, Fábio Carvalho estruturou a oficina em três etapas.



Na primeira, intitulada “O Chamado das Águas e o Boas-Vindas do Mar”, o músico vai propor um mergulho sensorial no qual as crianças irão ambientar-se com os sons do oceano, além de produzir ritmos com o próprio corpo e imitar sons de bolhas, explorando a voz como um “instrumento aquático”.



Na segunda fase, “A Tartaruga Viajante e o Coração do Congo”, as crianças serão apresentadas a imagens e curiosidades sobre as tartarugas marinhas, de modo a estabelecer uma ponte com o trabalho de Fábio Carvalho. O professor poderá propor um ritmo de Congo que remeta ao caminhar lento e majestoso da tartaruga na areia ou ao pulsar do mar. “Usando o tambor de Congo ou a casaca, iremos guiar as crianças a criar um ritmo que ‘imite’ o balanço da tartaruga, orientando-as também a explorar a percussão orgânica para reproduzir o som do casco, o batimento cardíaco da tartaruga, ou o som de suas nadadeiras na água”, afirma o percussionista.



Na terceira fase, “A Dança da Proteção e o Congo-Eco”, as crianças serão incentivadas a criar um ritmo dissonante com a percussão orgânica, para representar a poluição. Depois, irão transformar o som bagunçado em um ritmo harmonioso e alegre, simbolizando a ação de cuidar.



Para a executora técnica da Fundação Projeto Tamar em Vitória, Letícia Fischer, as oficinas educativas e culturais representam uma ferramenta importante para a sensibilização dos visitantes do parque. “Elas permitem que os participantes reflitam sobre os temas abordados de forma ativa, gerando conversas, conexões e lembranças que perduram por bastante tempo”, observa.



Gincana



Por sua vez, a “Gincana Guardiões do Mar – A Missão Tamar” foi pensada com o objetivo de despertar a consciência ambiental nas crianças de 6 a 12 anos, fomentando o conhecimento sobre as tartarugas marinhas e o ecossistema costeiro.



A proposta é contar com a participação de 20 crianças, que serão divididas em grupos menores. Por meio de jogos e enigmas, elas descobrirão a importância de cada ação individual para a saúde do planeta, tornando-se embaixadores mirins da Fundação Projeto Tamar.



Durante os quatro blocos de atividades, as crianças vão simular uma caça ao tesouro dividida em estações que simulam as diferentes fases da vida da tartaruga marinha e os desafios que elas enfrentam. Cada pista ou enigma resolvido levará a uma nova estação e a um novo aprendizado. O tesouro final será um baú contendo os brindes e uma mensagem de gratidão das tartarugas, reforçando o papel das crianças como protetoras.



Mas a diversão não para por aí: em seguida, a turma vai participar do “Grande Quiz dos Guardiões”, respondendo a perguntas sobre a caça ao tesouro, a Fundação Projeto Tamar e a vida marinha. Na dinâmica seguinte, cada criança receberá um pedaço de papel em formato de gota dágua ou tartaruga, no qual irá escrever ou desenhar uma ação que ela se comprometa a fazer para proteger o mar. Esses “compromissos” serão colados em um grande painel coletivo, formando um mural que ficará exposto no local. Ao final, os recreadores vão entregar às crianças os “Certificados de Guardião do Mar”.



Além da diversão garantida, a gincana proporcionará um aprendizado significativo sobre a biologia das tartarugas marinhas, os desafios da conservação e a importância da participação de cada indivíduo, conforme destaca Letícia Fischer. “Os participantes da oficina sairão com uma nova perspectiva e um sentimento de empoderamento para agir em prol do meio ambiente”, comenta.

SEMANA DAS CRIANÇAS NO PROJETO TAMAR:

Oficina “Ritmos do Oceano, Cantos da Tartaruga: Uma Jornada Congo pelo Mar”

Oficineiro: Fábio Carvalho

Data: 11 de outubro (sábado)

Horário: 14h às 16h

Público-alvo: Crianças

Inscrições: gratuitas, mediante pagamento de ingresso para entrada no Centro de Visitantes.

Valores: R$ 36,00 (inteira) e R$ 18,00 (meia entrada)

Oficina Temática: “Gincana Guardiões do Mar – A Missão Tamar”:

Oficineiro: Tio Chorão Recreações

Data: 12 de outubro (domingo)

Horário: 14h às 16h

Público-alvo: Aproximadamente 20 crianças, divididas em grupos menores, com idade entre 6 e 12 anos

Inscrições: gratuitas, mediante pagamento de ingresso para entrada no Centro de Visitantes

Valores: R$ 36,00 (inteira) e R$ 18,00 (meia entrada)

Local: Projeto Tamar Vitória – Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A, Enseada do Suá, Vitória (ES), 29.050-256

Apoio: Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) do governo do Estado do Espírito Santo, com patrocínio da ArcelorMittal Tubarão

SOBRE A FUNDAÇÃO PROJETO TAMAR:

A Fundação Projeto Tamar é uma organização brasileira sem fins lucrativos que atua desde a década de 1980 com a conservação das cinco espécies de tartarugas marinhas do Brasil, que estão ameaçadas de extinção. Seu objetivo é promover a recuperação da população desses animais e seus habitats através de pesquisas, proteção e manejo, além de desenvolver atividades de educação ambiental, envolvimento comunitário e geração de trabalho e renda para as populações costeiras. Atualmente o projeto é reconhecido internacionalmente como uma das mais be m-sucedidas experiências de conservação marinha.