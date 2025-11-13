Câmara aprova urgência para projeto que combate golpe do falso advogado no ES

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (12), o regime de urgência para o Projeto de Lei nº 4709/2025, que cria mecanismos para prevenir e punir o chamado “golpe do falso advogado” e outras fraudes eletrônicas envolvendo processos judiciais. A proposta é de autoria do deputado federal Gilson Daniel (Podemos-ES).

Com a urgência aprovada, o texto segue diretamente para votação no plenário, sem passar pelas comissões da Casa.

O projeto foi elaborado em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES), sob liderança da presidente Érica Neves, e prevê medidas penais, civis e administrativas para coibir práticas como uso indevido de credenciais digitais, manipulação de dados processuais e personificação de profissionais da advocacia.

Entre as ações propostas estão a tipificação criminal dessas condutas, a adoção obrigatória de autenticação multifator para acesso aos sistemas judiciais e a criação do Cadastro Nacional de Condenados por Estelionato Eletrônico (CANCEE), que permitirá monitorar envolvidos nesse tipo de crime.

O deputado Gilson Daniel afirma que o objetivo é proteger cidadãos e fortalecer a segurança jurídica no ambiente digital, diante do aumento de golpes relacionados ao sistema de Justiça.