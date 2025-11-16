Carro fumacê passa por três regiões de Itapemirim nesta semana; veja

A Prefeitura de Itapemirim divulgou o cronograma de passagem do carro fumacê para esta semana. A programação contempla três localidades e busca reforçar o combate ao mosquito transmissor de arboviroses no município.

Na segunda-feira (17), a aplicação do fumacê acontece em Itaipava (Centro). Na terça-feira (18), o serviço segue para a Vila, atendendo os bairros Centro, Jardim Paulista, Santo Antônio, Serramar e Vila Nova. Já na quarta-feira (19), a equipe atua em Itaoca (Centro).

A Secretaria Municipal de Saúde alerta que a operação pode ser interrompida ou adiada caso chova, haja ventos fortes ou neblina, condições que reduzem a eficácia do produto. A orientação é para que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, garantindo maior alcance do inseticida.

A Prefeitura reforça ainda a importância da participação de todos. A eliminação de recipientes com água parada continua sendo fundamental para evitar a proliferação de mosquitos.