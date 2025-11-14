Pavimentação da ES-493 é autorizada e promete transformar mobilidade no Caparaó

O Governo do Estado autorizou o início das obras de pavimentação da ES-493, no trecho que liga Divino de São Lourenço ao distrito de Patrimônio da Penha, na região do Caparaó. A Ordem de Serviço foi assinada nesta sexta-feira (15) pelo vice-governador Ricardo Ferraço, oficializando o investimento de R$ 69 milhões na intervenção.

Ferraço destacou que a obra reforça a política de investimentos contínuos no interior. “Confirmamos mais um investimento robusto no Caparaó Capixaba, com real capacidade de melhorar o dia a dia das pessoas. Aliás, essa estrada será um novo vetor de desenvolvimento, fortalecendo conexões e impulsionando a prosperidade coletiva. Trabalhamos com equilíbrio, transparência e responsabilidade para entregar obras estruturantes em todo o Estado”, afirmou.

Inclusive, o projeto, executado pelo DER-ES, prevê a implantação e pavimentação de 10,1 quilômetros da rodovia. Sendo assim, a via terá pista de rolamento de 3,30 metros por sentido, acostamentos/faixas multiuso de 2,00 metros em cada lado e faixa adicional de 1,00 metro destinada a drenagem e terraplenagem. Isso porque o traçado foi desenvolvido com duas seções geométricas diferentes, adequadas às características do terreno.

Portanto, o trecho também contará com quatro interseções:

acesso ao distrito de Novo Mundo;

acesso a Santo Antônio do Bom Destino;

acesso a Limo Verde;

entroncamento com a ES-190.

Pavimentação e investimentos no Caparaó

Além da pavimentação, o projeto inclui sinalização completa, dispositivos de segurança viária, drenagem ampliada, hidrossemeadura de taludes, plantio de grama, cercamento, faixa multiuso, abrigos de ônibus, enrocamentos e obras de contenção contra erosão.

Com a conclusão da obra, o novo contorno viário vai desviar o tráfego da área urbana de Divino de São Lourenço, oferecendo mais segurança, fluidez e conforto para motoristas, moradores e comerciantes.



O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, comemorou a assinatura. “Essa Ordem de Serviço concretiza um sonho construído com dedicação das nossas equipes técnicas. Aliás, apenas um Estado organizado e responsável consegue realizar uma obra dessa magnitude. Divino de São Lourenço merecia esse investimento, que vai impulsionar a economia e melhorar a mobilidade da região”, destacou.

