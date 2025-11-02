Casagrande autoriza pavimentação em novos trechos de estradas no ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram neste sábado (1º) em Laranja da Terra, onde anunciaram novos investimentos e inauguraram obras em diversas áreas.

O principal destaque foi a autorização do edital de pavimentação do trecho Picadão–Joatuba, com 13,7 quilômetros de extensão, dentro do Programa Caminhos do Campo, que receberá investimento de R$ 38 milhões.

Durante a agenda, o governo também entregou a obra de contenção de encosta na Nova Escola União Laranjense, executada em área considerada de alto risco pela Defesa Civil, e anunciou repasse de R$ 3,83 milhões para a construção de quatro barragens em comunidades rurais, com o objetivo de garantir segurança hídrica e combater os efeitos da seca.

Além disso, foram inauguradas duas academias populares, um multiexercitador e um trator cortador de grama, com investimento de R$ 159 mil, destinados a ampliar o acesso ao esporte e lazer. Também foi assinado o repasse de R$ 1 milhão para obras de reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), dentro do Plano Decenal APS +10, que prevê R$ 68 milhões em melhorias em todo o Estado.

Casagrande destacou que os investimentos reforçam o compromisso do governo em promover desenvolvimento, mobilidade e qualidade de vida no interior capixaba. Já Ferraço ressaltou o papel do Caminhos do Campo como símbolo de inclusão e prosperidade para as comunidades rurais.

Com informações da assessoria do Governo do Estado do ES