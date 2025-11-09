Segurança

Casal é assassinado a tiros em Itaoca

O casal chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A

Um casal foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (9), em Itaoca, distrito de Itapemirim.

Segundo informações, as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo. O homem foi baleado no peito, enquanto a mulher foi atingida no rosto.

O casal chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e o caso segue sob investigação.

