Jovem é esfaqueado e suspeito preso após confusão em festa no Sul do ES

Um jovem de 22 anos foi esfaqueado na madrugada deste sábado (8) na saída do distrito de Alto Calçado, em São José do Calçado.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o autor do crime teria atacado a vítima por ciúmes da namorada durante uma festa na região.

O rapaz ferido foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital do município. Pouco tempo depois, o suspeito foi encontrado pela PM. Ele admitiu o crime, entregou a faca usada na agressão e foi conduzido para a Delegacia Regional de Alegre.