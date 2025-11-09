Segurança

Casal morre após caminhão tombar na BR-262, em Iúna

A PRF ainda não divulgou detalhes sobre as causas do tombamento

Foto: Redes Sociais

Um homem e uma mulher, ambos de 30 anos, morreram após o caminhão em que estavam tombar no km 196 da BR-262, próximo ao distrito de Pequiá, em Iúna, no último sábado (8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas eram o motorista e uma passageira do veículo. Os corpos foram levados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

A PRF ainda não divulgou detalhes sobre as causas do tombamento. O Corpo de Bombeiros informou que realizou o resgate das vítimas, que ficaram presas às ferragens. Segundo familiares, o casal residia no estado de Minas Gerais.

