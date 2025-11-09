VÍDEO | Irmãos de 1 e 6 anos morrem atropelados por caminhão em Ibitirama

Um trágico acidente tirou a vida de dois irmãos, de 1 e 6 anos, no distrito de São Francisco, em Ibitirama, na tarde do último sábado (8).

De acordo com informações preliminares, um caminhão que transportava gaiolas para animais atropelou uma família que seguia em direção a uma igreja na região.

As duas crianças não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos pais, que também foram atingidos no acidente.

A Polícia Militar informou que realiza buscas na região para localizar o motorista.