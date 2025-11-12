Chegada de novos policiais ao 9º Batalhão reforça segurança na região

O 9º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Cachoeiro de Itapemirim, recebeu o reforço de 30 novos policiais nesta semana, ampliando o efetivo total para 307 militares. A incorporação faz parte da estratégia do Governo do Estado para fortalecer o policiamento ostensivo e garantir mais segurança à população do Sul do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o comando do batalhão, o aumento do efetivo permitirá ampliar as ações de patrulhamento, principalmente em áreas com maior incidência de crimes, além de reforçar operações integradas e o atendimento a ocorrências emergenciais.

Leia também: Homem que enganava vítimas por app de relacionamento é preso no ES

“É importante destacar que o reforço no efetivo do 9º Batalhão permitirá ampliar a presença da Polícia Militar nas ruas, especialmente durante a Operação Natal. Com mais policiais e viaturas em circulação, o patrulhamento será intensificado nas áreas de maior movimento, garantindo mais operações preventivas e uma sensação de segurança ainda maior para a população”, afirmou o tenente-coronel Nério Filho, comandante da unidade.

O 9º BPM é responsável pelo policiamento em Cachoeiro, Castelo e Vargem Alta, e vem intensificando ações preventivas e de aproximação com a comunidade. Com a chegada dos novos militares, a expectativa é de que as operações ganhem ainda mais agilidade e eficiência, contribuindo para a redução dos índices de criminalidade e a sensação de segurança da população.