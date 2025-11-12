Homem que enganava vítimas por app de relacionamento é preso no ES

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (11), um homem de 41 anos suspeito de envolvimento em um esquema criminoso de extorsão que utilizava aplicativos de relacionamento para atrair vítimas. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), com apoio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

De acordo com as investigações, o grupo agia marcando encontros falsos por meio de aplicativos. Em um dos casos, registrado em fevereiro deste ano, a vítima acreditava que se encontraria com uma mulher, mas ao chegar ao local descobriu que se tratava de uma travesti. Ao tentar desistir, foi ameaçada e trancada em um quarto, onde sofreu tortura física e psicológica. Sob coação, foi obrigada a realizar diversas transferências bancárias antes de ser liberada.

Segundo o delegado responsável pela operação, o suspeito detido era o responsável por receber os valores transferidos da conta da vítima e repassar parte do dinheiro aos demais integrantes do grupo, ficando com uma fração do montante.

O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido, expedido pela 2ª Vara Criminal de Vitória. Ele responderá por extorsão mediante restrição de liberdade e foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.