Tombamento de carreta deixa trânsito complicado na BR 101 em Anchieta

Uma carreta carregada com biscoitos tombou na manhã desta quinta-feira (13) no km 368 Sul da BR 101, na altura do município de Anchieta. Apesar do acidente, o motorista não ficou ferido.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o tráfego segue no local por meio de desvio de faixa, o que exige atenção redobrada dos condutores que passam pelo trecho.

Equipes atuam na área para organizar o fluxo e realizar os procedimentos necessários após o tombamento.