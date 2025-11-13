Tombamento de carreta deixa trânsito complicado na BR 101 em Anchieta
O tráfego segue no local por meio de desvio de faixa, o que exige atenção redobrada dos condutores que passam pelo trecho.
Uma carreta carregada com biscoitos tombou na manhã desta quinta-feira (13) no km 368 Sul da BR 101, na altura do município de Anchieta. Apesar do acidente, o motorista não ficou ferido.
Equipes atuam na área para organizar o fluxo e realizar os procedimentos necessários após o tombamento.