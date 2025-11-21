Começa hoje! Alto Rio Novo recebe a Feira Parceria Legal; confira a programação

Alto Rio Novo se prepara para um fim de semana de intensa programação cultural e de serviços com a chegada da Feira Parceria Legal, que será realizada entre os dias 21 e 23 de novembro, no Campo Velho, no bairro Vila Nova. A entrada é gratuita.

A abertura acontece na sexta-feira (21), com atrações voltadas para quem gosta de piseiro. Marquinhos Cowboy inaugura o palco, seguido pelo cantor Fabrício É Show, que promete animar o público com um repertório dançante.

No sábado (22), além da música, a feira oferece dezenas de serviços gratuitos à população. A grande ação social ocorre de 8h às 13h, com atendimentos jurídicos, orientações de saúde, emissão de documentos, apoio para microempreendedores (MEIs) e outras atividades de cidadania. À noite, Lucas Alves e Priscila Ribeiro comandam os shows do dia.

O evento termina no domingo (23), com Marcos Silva e o pagode do Grupo Mistura do Samba, prometendo encerrar a programação em clima de festa para todas as idades.

O Parceria Legal também contará com uma praça gastronômica especial, reunindo empreendedores locais e diversas opções de pratos doces e salgados. A organização divulgará, nos próximos dias, a lista completa de serviços que estarão disponíveis ao público.

A feira acontece no Campo Velho, na Rua Lucindo Faria, no bairro Vila Nova. O evento promete movimentar moradores e visitantes com três dias de entretenimento, sabor e cidadania.

Confira algumas das opções gastronômicas