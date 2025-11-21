Cidades

Começa hoje! Alto Rio Novo recebe a Feira Parceria Legal; confira a programação

A feira é realizada no Campo Velho, na Rua Lucindo Faria, no bairro Vila Nova

Foto: Prefeitura de Alto Rio Novo

Alto Rio Novo se prepara para um fim de semana de intensa programação cultural e de serviços com a chegada da Feira Parceria Legal, que será realizada entre os dias 21 e 23 de novembro, no Campo Velho, no bairro Vila Nova. A entrada é gratuita.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A abertura acontece na sexta-feira (21), com atrações voltadas para quem gosta de piseiro. Marquinhos Cowboy inaugura o palco, seguido pelo cantor Fabrício É Show, que promete animar o público com um repertório dançante.

Leia também: Alto Rio Novo se prepara para três dias de cidadania e cultura com o Parceria Legal

No sábado (22), além da música, a feira oferece dezenas de serviços gratuitos à população. A grande ação social ocorre de 8h às 13h, com atendimentos jurídicos, orientações de saúde, emissão de documentos, apoio para microempreendedores (MEIs) e outras atividades de cidadania. À noite, Lucas Alves e Priscila Ribeiro comandam os shows do dia.

O evento termina no domingo (23), com Marcos Silva e o pagode do Grupo Mistura do Samba, prometendo encerrar a programação em clima de festa para todas as idades.

O Parceria Legal também contará com uma praça gastronômica especial, reunindo empreendedores locais e diversas opções de pratos doces e salgados. A organização divulgará, nos próximos dias, a lista completa de serviços que estarão disponíveis ao público.

A feira acontece no Campo Velho, na Rua Lucindo Faria, no bairro Vila Nova. O evento promete movimentar moradores e visitantes com três dias de entretenimento, sabor e cidadania.

Confira algumas das opções gastronômicas

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Alto Rio NovoParceria Legal

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por