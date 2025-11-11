Comunidades cristãs se unem na 1ª Marcha para Jesus em Itapemirim

Itapemirim se prepara para viver um grande momento de espiritualidade com a 1ª Marcha para Jesus. O evento promete reunir fiéis de diferentes igrejas em um ato público de fé, louvor e adoração.

Organizada pela Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), a marcha será marcada pela união das comunidades cristãs em um só propósito: exaltar o nome de Jesus.

A proposta é promover um movimento de fé que inspire a população e fortaleça os laços de comunhão entre as igrejas locais. Famílias e amigos são convidados a participar e fazer parte dessa celebração, que promete marcar a história do município com momentos de emoção, música e espiritualidade.

Segundo a organização, mais detalhes sobre o evento serão divulgados em breve nas redes oficiais da Prefeitura.