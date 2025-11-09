Grupo Perim abre novas vagas em Cachoeiro de Itapemirim

O Grupo Perim está com diversas oportunidades de trabalho abertas em Cachoeiro de Itapemirim.

As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, oferecendo oportunidades tanto para quem já atua no mercado quanto para quem busca o primeiro emprego.

Entre as oportunidades disponíveis estão:

Setor de Infraestrutura

Ajudante de pedreiro

Eletricista

Pedreiro

Requisitos: experiência comprovada na área e disponibilidade de horário.

Central de Panificadora

Auxiliar de padaria

Auxiliar de expedição

Requisitos: disponibilidade de horário. Não é exigida experiência anterior.

Setor de Loja (Supermercado)

Auxiliar de açougue

Embalador

Fiscal de loja

Operador de caixa

Repositor

Requisitos: disponibilidade de horário. Não é necessária experiência.

Setor de Logística

Operador de empilhadeira

Requisitos: curso de operador de empilhadeira, CNH categoria B e experiência na função (diferencial).

Os interessados devem se inscrever pelo site www.vemprotime.com.br ou enviar o currículo pelo WhatsApp (28) 2101-5073.

As oportunidades são para trabalho de segunda a sábado, e a empresa reforça que não há expediente aos domingos.

Com as novas contratações, o Grupo Perim reforça seu compromisso com a geração de empregos e o desenvolvimento econômico de Cachoeiro de Itapemirim e região.