Grupo Perim abre novas vagas em Cachoeiro de Itapemirim
A empresa reforça que não há expediente aos domingos.
O Grupo Perim está com diversas oportunidades de trabalho abertas em Cachoeiro de Itapemirim.
As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, oferecendo oportunidades tanto para quem já atua no mercado quanto para quem busca o primeiro emprego.
Entre as oportunidades disponíveis estão:
Setor de Infraestrutura
- Ajudante de pedreiro
- Eletricista
- Pedreiro
Requisitos: experiência comprovada na área e disponibilidade de horário.
Central de Panificadora
- Auxiliar de padaria
- Auxiliar de expedição
Requisitos: disponibilidade de horário. Não é exigida experiência anterior.
Setor de Loja (Supermercado)
- Auxiliar de açougue
- Embalador
- Fiscal de loja
- Operador de caixa
- Repositor
Requisitos: disponibilidade de horário. Não é necessária experiência.
Setor de Logística
- Operador de empilhadeira
Requisitos: curso de operador de empilhadeira, CNH categoria B e experiência na função (diferencial).
Os interessados devem se inscrever pelo site www.vemprotime.com.br ou enviar o currículo pelo WhatsApp (28) 2101-5073.
As oportunidades são para trabalho de segunda a sábado, e a empresa reforça que não há expediente aos domingos.
Com as novas contratações, o Grupo Perim reforça seu compromisso com a geração de empregos e o desenvolvimento econômico de Cachoeiro de Itapemirim e região.