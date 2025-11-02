Cidades

Confira a previsão do tempo para a sua região

As temperaturas seguem estáveis, com sensação de calor predominante em grande parte do Estado.

Chuvas, Previsão do Tempo, Cachoeiro
Foto: Rafaela Thompson

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê para este domingo (2) um dia com sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida pela manhã na metade norte do Espírito Santo.

No decorrer do dia, as nuvens se dissipam, favorecendo períodos de céu aberto e tempo firme.

Nas demais regiões capixabas, o tempo deve permanecer parcialmente nublado, sem previsão de chuva.

