Confira as 32 opções de imóveis no leilão do Banestes em novembro

No próximo dia 27 de novembro, às 15h, o Banestes realizará o segundo leilão de imóveis do ano, com 32 opções à venda. O evento, que ocorrerá de forma on-line, contará com imóveis em 13 municípios do Espírito Santo e duas cidades do Rio de Janeiro, com lances iniciais variando de R$ 100 mil a R$ 8,9 milhões.

Entre os bens leiloados, estão salas comerciais, propriedades rurais, apartamentos, casas, terrenos e lotes. As metragens dos imóveis variam entre 25 e 399 metros quadrados, com destaque para as salas comerciais em Vila Velha, Linhares e Guarapari, com lances que começam em R$ 100 mil e podem chegar até R$ 105 mil.

Imóveis de alto padrão em Vitória e Rio de Janeiro

Os imóveis mais valiosos do leilão são dois apartamentos de alto padrão em Vitória. O primeiro, localizado na Mata da Praia, tem 268,53 metros quadrados e lance inicial de R$ 3.200.000,00. O segundo, na Praia do Canto, com 250 metros quadrados, tem lance inicial de R$ 3.280.000,00. Vitória também conta com uma loja comercial no centro, com 399 m² e lance inicial de R$ 248 mil.

Além disso, o leilão inclui três apartamentos em Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, com área de 83 metros quadrados e lances iniciais a partir de R$ 532 mil. Em Itaperuna, também no Rio, há um imóvel comercial de mais de 3 mil metros quadrados com lance inicial de R$ 4 milhões.

Imóveis no Espírito Santo

O município da Serra oferece dois terrenos urbanos, além de quatro imóveis residenciais com metragens entre 65,99 e 165 metros quadrados, com preços variando de R$ 438 mil a R$ 490 mil. Em Cariacica, a única gleba urbana do leilão tem 16.460,44 m² e lance inicial de R$ 674 mil.

Como participar

Os interessados podem consultar todas as informações sobre os imóveis e agendar visitas aos locais pelo telefone (27) 99944-7575 ou pelo e-mail [email protected]. Para participar do leilão eletrônico, é necessário realizar o cadastro no site do leiloeiro oficial, Prosalem Leilões, e seguir as orientações para envio de documentos. Pessoas físicas e jurídicas podem participar da disputa.

O leilão será conduzido pelo leiloeiro oficial Sr. Pietrangelo Rosalém. O edital completo e mais informações estão disponíveis no site do Banestes, na seção “leilões” (https://www.banestes.com.br).