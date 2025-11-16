Corpo é encontrado em tanque com ácido em indústria de Castelo

Policiais militares foram acionados na manhã desse sábado (15) após uma mulher informar que o irmão havia desaparecido desde a sexta-feira (14). Ela relatou que o homem trabalhava em uma empresa de revestimentos no bairro Aracuí, em Castelo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, ao tentar contato por telefone, ouviu de um funcionário que o familiar não estava no setor e que o aparelho telefônico dele seria deixado na portaria. Porém, ao chegar ao local, não encontrou o celular.

Leia também: Cena brutal! Polícia revela detalhes sobre corpo achado no IBC

Nesse sentido, a equipe policial foi até a empresa e confirmou o relato. Durante a verificação, um vigilante conduziu os militares ao interior do espaço onde o homem exercia suas atividades. No local, o diretor relatou que recebeu uma ligação do coordenador de produção pedindo que comparecesse com urgência.

Dessa forma, ao chegar, o diretor foi informado sobre a descoberta de um corpo em uma das áreas industriais. O cadáver, possivelmente de um funcionário, estava dentro de uma comporta que continha ácido fosfórico, usado no processo produtivo da empresa.

O Corpo de Bombeiros e a perícia foram acionados para realizar os procedimentos cabíveis e iniciar a investigação sobre as circunstâncias da morte.