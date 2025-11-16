Cena brutal! Polícia revela detalhes sobre corpo achado no IBC
A mulher estava seminua e com o rosto desfigurado
A Polícia Militar foi acionada na manhã deste domingo (16) para verificar um possível encontro de cadáver no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. Ao chegarem ao local, os militares receberam informações de moradores que relataram a presença do corpo de uma mulher caído na via.
Assim, de acordo com informações da PM, a equipe avançou pela rua e confirmou que a vítima apresentava múltiplas lesões, compatíveis com atropelamento.
Além disso, a mulher estava seminua e com o rosto desfigurado. Segundo relato das forças de segurança, próximo ao corpo, estava um veículo com as janelas abertas e um amassado no porta-malas. Nesse sentido, a perícia técnica foi acionada para os primeiros levantamentos.
Durante a consulta inicial, os militares verificaram que o automóvel está registrado em nome de uma empresa. No entanto, as circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas, e todas as informações permanecem sob investigação.
A Polícia Civil assumirá o caso e dará continuidade à apuração. Novos detalhes serão divulgados conforme o avanço das investigações.