CPI do Crime Organizado aprova convocação de TH Joias e diretor da Meta

A CPI do Crime Organizado no Senado aprovou, nesta quarta-feira (26), a convocação do ex-deputado estadual TH Joias, preso desde setembro sob acusação de atuar como braço político do Comando Vermelho.

Para o presidente da comissão, senador Fabiano Contarato (PT-ES), o depoimento será essencial para detalhar como o crime se infiltra no poder público e influencia economias locais.

“Queremos compreender como as facções se organizam, se financiam, disputam territórios, influenciam economias locais e conseguem penetrar em contratos e estruturas do Estado”, afirmou Contarato.

A comissão também convocou o diretor da Meta no Brasil, Conrado Leister, para esclarecer as ações da empresa destinadas a impedir o uso de suas plataformas por facções criminosas. Segundo Contarato, a CPI busca compreender por completo o funcionamento dessas organizações e, a partir disso, propor políticas públicas capazes de interromper o ciclo de violência.

“A partir desse entendimento completo, buscaremos identificar quais políticas públicas podem interromper esse ciclo, com inteligência, cooperação federativa, transparência, controle e proteção das populações mais vulneráveis”, explicou Contarato.

Ao todo, foram aprovados 38 requerimentos, entre convites, convocações e pedidos de informações. As datas das oitivas ainda serão definidas.

Com informações da Assessoria de Imprensa do senador