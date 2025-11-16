Cultura em Toda Parte oferece cursos e oficinas em Divino de São Lourenço

O programa Cultura em Toda Parte chega a Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, com três formações gratuitas voltadas aos moradores da região. A agenda inclui um curso e duas oficinas, além de dois dias de apresentações culturais.

Curso de Dinâmica Corporal em Cena

A Secretaria da Cultura realiza a 4ª edição do projeto em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) e o Centro Cultural Eliziário Rangel (CCER). A ação conta com apoio da Prefeitura de Divino de São Lourenço e recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Entre segunda (24) e sexta-feira (28), das 14h às 16h, ocorre o curso Dinâmica Corporal em Cena, conduzido pelo ator, bailarino, coreógrafo e diretor Markus Konká. A formação é voltada prioritariamente ao público acima de 60 anos e será realizada no CRAS de Divino de São Lourenço. O objetivo é estimular consciência corporal, criatividade e integração entre corpo, mente e movimento.

Oficina Olhar Milenar

Na sexta-feira (28), a programação segue com duas oficinas de curta duração. Pela manhã, das 8h às 11h30, a artista visual, documentarista e cozinheira Ligia Sancio ministra a atividade Olhar Milenar: Grafismos, Desenhos e Memória Alimentar na EMEIEF Allan-Kardec Bitencourt Dias. A proposta utiliza o documentário Olhar Milenar para estimular reflexões sobre ancestralidade, alimentação e saberes originários. A ação é exclusiva para os alunos da escola.

Oficina Jogos e Sentidos

Na parte da tarde, das 14h às 17h, a professora, atriz e poeta Renata Piona conduz a oficina Jogos e Sentidos na Brinquedoteca Comunitária Curumim. A formação busca desenvolver percepção sensorial, consciência corporal e trabalho coletivo entre crianças de 8 a 13 anos, por meio de jogos e exercícios teatrais.

SERVIÇO – CULTURA EM TODA PARTE (4ª EDIÇÃO)

Local: Patrimônio da Penha – Divino de São Lourenço

Curso Dinâmica Corporal em Cena — Markus Konká

Data: 24 a 28 de novembro, das 14h às 16h

Local: CRAS – Rua Projetada H, Divino de São Lourenço

Inscrições: https://encurtador.com.br/gLLf

Oficina Olhar Milenar — Ligia Sancio

Data: 28 de novembro, das 8h às 11h30

Local: EMEIEF Allan-Kardec Bitencourt Dias – Patrimônio da Penha

Atividade exclusiva para alunos

Oficina Jogos e Sentidos — Renata Piona