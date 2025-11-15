Pioneiro do Congo elétrico lança obra histórica em Vitória

O músico, professor e compositor Jura Fernandes lançou o songbook “Guitarra Canta Congo”. A publicação inédita registra de forma profissional 16 melodias tradicionais do Congo da Barra do Jucu, em Vila Velha.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Registro histórico da sonoridade capixaba

A obra surgiu a partir de um espetáculo criado pelo próprio artista, com o mesmo nome, e tem como missão transformar em material acessível aquilo que, por décadas, permaneceu restrito à tradição oral.

Leia também: Jovens de Anchieta apresentam “Sonho de Liberdade”

Nesse sentido, o livro reúne partituras, tablaturas, cifras e letras, oferecendo suporte a guitarristas, violonistas, tecladistas e demais músicos interessados na música popular do Espírito Santo.

Assim, o songbook será distribuído em escolas públicas e utilizado por pesquisadores e estudantes. O material também será vendido em plataformas digitais.

A trajetória de Jura Fernandes

Fundador da banda Casaca e figura essencial na fusão da guitarra elétrica com o Congo capixaba, Jura teve papel decisivo na difusão do ritmo entre os anos 1990 e 2000. Ele afirma que o lançamento representa uma síntese de sua trajetória.

“O songbook é a realização de um sonho e uma responsabilidade. É uma forma de devolver à Barra do Jucu um pouco de tudo que ela me deu e, ao mesmo tempo, criar uma ponte para que novas gerações de músicos, não só guitarristas, possam beber dessa fonte riquíssima que é o Congo. É um registro para que essa melodia nunca se perca”, disse.

Dessa forma, para manter fidelidade às raízes, o projeto disponibilizará no YouTube gravações de referência, incluindo registros da Mestre de Congo Beatriz Rego.

A realização conta com recursos da Lei Aldir Blanc, da Prefeitura de Vitória, do Funcultura e da Secretaria Municipal de Cultura.

Repertório do songbook