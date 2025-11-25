Defesa Civil alerta para tempo severo no ES com alto risco entre hoje e amanhã

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES) alerta para tempo severo no Espírito Santo entre a tarde desta terça-feira (25) e a madrugada de quarta-feira (26). A previsão indica alto risco de impactos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

A Defesa Civil orienta que a população permaneça atenta e adote medidas de segurança diante de qualquer sinal de perigo. Além disso, os capixabas podem receber avisos automáticos enviando uma mensagem para o WhatsApp (61) 2034-4611 e seguindo as instruções do serviço.

Segundo a Defesa Civil, as últimas análises dos modelos meteorológicos apontam aumento expressivo da instabilidade ao longo desta terça (25). A formação de um sistema frontal, associada à atuação de um ciclone extratropical entre as costas de São Paulo e Rio de Janeiro, deve intensificar o cenário de risco. Assim, o período mais crítico ocorre entre o fim da tarde e a noite de hoje, avançando até o início da manhã de quarta (26).

Os especialistas ressaltam que o tempo permanece com variação de nuvens e chuvas intermitentes. Contudo, os modelos destacam o potencial para chuva volumosa, descargas elétricas frequentes e rajadas de vento principalmente na Região Serrana, Grande Vitória e metade Norte do estado.

Além disso, há previsão de mar agitado ao longo da faixa litorânea capixaba, reflexo direto da formação do ciclone extratropical.

Acumulados previstos para terça (25)

Norte, Noroeste, Oeste, Região Serrana e Grande Vitória

30 a 50 mm

até 40% de chance de registrar entre 50 e 70 mm

Sul, Caparaó e parte da Serrana

10 a 30 mm

até 40% de chance de registrar entre 30 e 50 mm

Os municípios com maiores acumulados nas últimas 24 horas foram:

Conceição da Barra – 80 mm

São Mateus – 62 mm

Boa Esperança – 54 mm

Tendência pós-frontal

A instabilidade continua até a madrugada de quarta (26), sobretudo no extremo Norte e no Noroeste. Entretanto, os modelos indicam que, a partir da tarde do dia 26, o tempo começa a firmar na maior parte do Espírito Santo, reduzindo o potencial de tempestades.

Com informações da Defesa Civil.