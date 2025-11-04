Defesa Civil de Castelo emite alerta para chuvas intensas até 6 de novembro

A Defesa Civil Municipal de Castelo emitiu um alerta preventivo à população devido à previsão de chuvas de intensidade moderada entre os dias 3 e 6 de novembro. O aviso é baseado em informações da Defesa Civil Estadual e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apontam a possibilidade de instabilidade climática na região durante o período.

De acordo com o órgão, o objetivo do alerta é reforçar a atenção dos moradores para possíveis transtornos causados pelas precipitações, como alagamentos pontuais, deslizamentos de terra em áreas de encosta e elevação do nível de córregos e rios.

Ações preventivas e orientações à população

A Defesa Civil recomenda que os moradores adotem medidas preventivas, especialmente aqueles que vivem em áreas de risco. Entre as principais orientações estão:

Evitar o descarte de lixo nas ruas e bueiros, para impedir o entupimento da drenagem urbana;

Revisar telhados e calhas, garantindo que estejam firmes e limpos;

Manter atenção redobrada em locais com risco de deslizamento ou alagamento;

Evitar atravessar ruas ou pontes alagadas, mesmo com veículos;

Buscar abrigo seguro em caso de chuva forte e ventos intensos.

Contatos de emergência

Em situações de risco, os moradores podem acionar a Defesa Civil de Castelo pelo telefone (28) 99902-1770 (Plantão 24h) ou entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A equipe da Defesa Civil informou que segue em estado de prontidão, monitorando as condições meteorológicas e os pontos críticos do município. O órgão reforça que a prevenção é a principal ferramenta para reduzir danos e preservar vidas.