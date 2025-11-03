Documentário destaca a resistência capixaba na pandemia da Covid-19

O enfrentamento do Espírito Santo à pandemia de Covid-19 ganha destaque no documentário “Covid no Brasil: Memórias da Resistência Capixaba”, que estreia na TVE no próximo sábado (25). A produção tem direção e roteiro de Filipe Chicarino, com pesquisa e consultoria técnica do médico sanitarista Nésio Fernandes, ex-secretário de Estado da Saúde.

A obra será exibida em três dias e horários distintos e faz parte da missão da Fundação Carmélia de promover cidadania e preservar a memória capixaba. O conteúdo reflete o compromisso da TVE com a difusão de produções que estimulam o pensamento crítico e reforçam a importância da ciência e da informação de qualidade.

Para o médico sanitarista Nésio Fernandes, o documentário é um marco de preservação da memória coletiva e de valorização do aprendizado deixado pela pandemia. “O enfrentamento à Covid-19 foi um dos maiores desafios vividos pela sociedade capixaba. Exibir esse material em TV aberta é um ato de democratização da memória histórica. O relato de pacientes, familiares e profissionais que viveram aquele período é fundamental como homenagem e também como lição para o futuro”, afirmou.

Nésio também ressalta a força da sociedade capixaba durante aquele período crítico. “O documentário recupera sentimentos e convicções de quem viveu um tempo de grandes provações. A pandemia revelou o melhor da ciência, dos gestores e dos trabalhadores da saúde. É a memória da resistência. O SUS, com identidade capixaba, resistiu”, completou.

Produzido pela Organização Colibri para o Desenvolvimento da Saúde Única, o filme apresenta bastidores inéditos da estratégia adotada pelo Estado no combate à pandemia. A narrativa destaca como o Espírito Santo escolheu seguir o caminho da ciência diante da incerteza e do caos global, mostrando as decisões e ações que garantiram um enfrentamento técnico e humano.

O roteiro revisita os desafios da vacinação, os impactos da desinformação e o acolhimento solidário a pacientes vindos de outros estados, como Amazonas, Santa Catarina e Roraima, um gesto de empatia que consolidou o Espírito Santo como referência nacional.

O documentário também homenageia vítimas, familiares e profissionais de saúde que atuaram na linha de frente, revelando como o Estado optou por fortalecer a rede pública em vez de erguer hospitais de campanha. Essa decisão gerou resultados duradouros, com mais leitos disponíveis e um sistema de saúde mais preparado cinco anos após o início da crise.