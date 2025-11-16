Educação: Cachoeiro abre inscrições para novas matrículas nesta segunda (17)

A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim abre, nesta segunda-feira (17), o período de inscrições para novas matrículas na rede municipal de ensino.

Dessa forma, os responsáveis devem acessar o site oficial da Educação: https://educacao.cachoeiro.es.gov.br/home e preencher o cadastro de interesse, seguindo o calendário definido pela pasta.

O processo

Nesse sentido, segundo a Prefeitura de Cachoeiro, o processo será dividido por etapas. Para o maternal, as inscrições começam no dia 17 de novembro. Por outro lado, para a pré-escola, a abertura ocorre no dia 19.

Já o fundamental I terá início em 24 de novembro, e o fundamental II começa em 26 do mesmo mês. Porém, em todas as modalidades, o prazo final para solicitação das vagas será 2 de dezembro.

No ato da inscrição, as famílias poderão indicar até três unidades escolares. As duas primeiras devem pertencer à região geoescolar em que o estudante reside, enquanto a terceira pode estar localizada em qualquer bairro do município.

Confirmação da solicitação

Após o cadastro online, será obrigatório confirmar a matrícula presencialmente no mês de dezembro, diretamente na escola onde o estudante já está matriculado.

Assim, os responsáveis devem entregar a cópia atualizada do cartão de vacinação e a declaração emitida pela unidade de saúde, conforme determina a Portaria nº 2144, publicada no Diário Oficial do Município em 30 de outubro de 2025.

A secretária municipal de Educação, Celeida Chamão, destaca que o período de matrícula é essencial para organizar o ano letivo de 2026. Ela afirma que a rede trabalha para garantir vagas e fortalecer o vínculo entre escola e comunidade.

Segundo a gestora, o compromisso da pasta é assegurar que cada criança e adolescente tenha acesso a um ambiente de ensino seguro, acolhedor e de qualidade.

Cronograma

O cronograma complementa as etapas iniciadas em 3 de novembro, quando foram abertas as rematrículas e os processos de encaminhamento de estudantes que precisaram trocar de unidade por falta de oferta dos anos subsequentes.