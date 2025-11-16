Tecnologia nas ruas: viaturas do ES ganham sistema inteligente

O Governo do Espírito Santo apresentou, na última sexta-feira (14), o Cerco Inteligente Móvel. A ação é uma nova fase do Programa Estado Presente em Defesa da Vida que leva tecnologia avançada diretamente às viaturas operacionais. Assim, a iniciativa moderniza a atuação das forças de segurança e reforça o monitoramento em todo o território capixaba.

O projeto coloca em campo câmeras veiculares de alta resolução, capazes de fazer leitura automática de placas, e leitores biométricos integrados ao sistema de inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Nesse sentido, o investimento, de R$ 3,5 milhões, garantiu a aquisição de 300 dash cams e 300 leitores biométricos.

O governador Renato Casagrande destacou que a medida transforma cada viatura em uma unidade móvel de segurança. Ele ressaltou que os equipamentos permitem leitura de placas, identificação biométrica imediata, operação via computador embarcado e rastreamento por GPS, ampliando a capacidade de resposta e proteção aos capixabas.

O vice-governador e coordenador do Estado Presente, Ricardo Ferraço, afirmou que a nova tecnologia reforça resultados já alcançados com o reconhecimento facial. Ele lembrou que mais de 500 pessoas com pendências criminais foram identificadas e detidas graças ao sistema, e avaliou que a ampliação para as viaturas eleva ainda mais a eficiência das operações.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Leonardo Damasceno, explicou que as câmeras instaladas nas viaturas registram imagens em Full HD, com transmissão criptografada e integração direta ao Cerco Inteligente. O sistema reconhece placas com restrições e veículos suspeitos em tempo real. Ele também destacou que os leitores biométricos validam impressões digitais de forma segura, com tecnologia que impede fraudes.

O Cerco Inteligente Móvel fortalece a transparência das abordagens, aumenta a segurança dos agentes e aprimora a integração com bancos de dados nacionais, como o Sinesp. A implantação integra o processo contínuo de modernização tecnológica das forças de segurança e reforça o compromisso do Estado com a proteção da população e o combate qualificado ao crime.

