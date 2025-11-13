Empresários terão guia prático sobre reforma tributária no ES

Empresários, comerciantes e profissionais das áreas fiscal e financeira terão a oportunidade de se atualizar sobre as novas regras tributárias em um seminário gratuito promovido pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac. O encontro será realizado no dia 14 de novembro, em Vitória, e tem como foco preparar o setor produtivo capixaba para as adaptações que precisam ser implementadas ainda em 2025, antes da entrada em vigor das mudanças previstas para 2026.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As apresentações serão conduzidas pelo advogado tributarista e consultor do Sistema Fecomércio-ES, Alexandre Buzato Fiorot, acompanhado da advogada tributarista Diana Toledo. Os especialistas vão detalhar os principais impactos da reforma tributária do consumo e das alterações previstas no Projeto de Lei que modifica o Imposto de Renda.

Leia também: Comércio capixaba cresce quatro vezes mais que as vendas do Sudeste

De acordo com o consultor Alexandre Fiorot, o objetivo é esclarecer de forma prática o que passa a valer já no início de 2026. Ele destacou a necessidade de os empresários se anteciparem às exigências legais.

“Nosso propósito é mostrar de maneira objetiva o que muda em janeiro de 2026. As empresas precisam iniciar os ajustes em 2025, especialmente nos sistemas de faturamento e nas rotinas fiscais. Deixar tudo para a última hora pode resultar em erros, inconsistências e até penalidades”, alertou.

Entre os pontos em pauta estão a adoção das alíquotas-teste da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a inclusão de novos campos nas notas fiscais, o funcionamento do split payment — mecanismo em que a operadora financeira retém o tributo — e os impactos da tributação de lucros e dividendos para pessoas físicas que ultrapassam renda anual de R$ 600 mil, proposta já aprovada pelo Congresso Nacional.

Fiorot ressalta que a transição exigirá revisão profunda dos sistemas ERP e das rotinas fiscais internas. “O seminário será uma oportunidade para entender os ajustes necessários, os prazos e as melhores práticas para garantir adequação às novas regras”, completou.

O presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro, reforça que o setor produtivo precisa estar preparado para a maior transformação tributária em décadas.

“É uma chance de alinhar estratégias, aprofundar conhecimentos e fortalecer o ambiente de negócios. Queremos que o empresariado capixaba comece 2026 com segurança e planejamento”, destacou.

O evento contará com vagas limitadas e exige inscrição prévia pelo formulário on-line. A programação ocorre no auditório da Fecomércio-ES, das 8h30 às 12h, e é voltada a empresários, contadores, profissionais das áreas fiscal, financeira, comercial, compras, TI e representantes dos sindicatos ligados ao comércio, serviços e turismo.