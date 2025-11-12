Espetáculo SER(tão) encerra turnê nacional em Vila Velha

O grupo Movidos Dança, do Rio Grande do Norte, encerra nesta quarta-feira (12) a turnê nacional do espetáculo SER(tão), com uma apresentação gratuita em Vila Velha. A sessão acontece às 19h30, no CineTeatro das Artes, e marca o encerramento de uma jornada que passou por estados como Maranhão e Minas Gerais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Com coreografia e direção de Mário Nascimento, do Corpo de Dança do Amazonas, e direção artística de Anderson Leão, o espetáculo propõe uma imersão em um Nordeste futurista. Assim sendo, retrata a resistência e a diversidade se manifestam em cada gesto. Dessa forma, a montagem une dança, tecnologia e poesia para valorizar os corpos, as memórias e os modos de vida nordestinos.

Leia também: Espetáculo “Nakba Capixaba” estreia com sessões gratuitas em cidade do ES

Segundo o bailarino e diretor Daniel Silva, o processo criativo foi uma jornada de autoconhecimento e reconhecimento das raízes culturais. “Precisávamos, junto ao coreógrafo Mário Nascimento, descortinar esse Ser que habita áreas afastadas dos grandes centros, mas que é tão detentor dos avanços da sociedade. Esse Ser que garante o alimento da nação e produz cultura, abraçando o novo sem abandonar sua origem”, afirma.

Acessibilidade

Além disso, o espetáculo também se destaca pela acessibilidade. Isso porque, a apresentação contará com intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras), audiodescrição, abafadores sonoros para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou sensibilidade auditiva. Também haverá espaços reservados para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Após percorrer diferentes regiões do país, o grupo celebra a recepção do público. “Em cada cidade sentimos uma conexão verdadeira das pessoas com o espetáculo. É gratificante ver SER(tão) ganhando vida nos palcos e perceber que nossa mensagem está chegando onde precisa chegar”, destaca Daniel.

A circulação nacional de SER(tão) conta com patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com produção da Alma do Minho e realização do Movidos Dança, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço:

Espetáculo SER(tão) – Encerramento da turnê nacional