Consórcio liderado por governador do ES fecha 'parceria climática' com a Argentina

O governador Renato Casagrande firmou, nesta quarta-feira (12), durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), um Acordo de Cooperação entre o Consórcio Brasil Verde, presidido por ele, e a Aliança Verde Argentina (AVA), entidade que reúne províncias argentinas comprometidas com a agenda climática. No mesmo evento, o Governo do Estado realizou a entrega do primeiro Selo Descarboniza-ES, que reconhece organizações comprometidas com a redução, mitigação ou compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O acordo tem como objetivo fortalecer a integração regional e ampliar as ações climáticas subnacionais, promovendo intercâmbio técnico e político entre governos estaduais brasileiros e províncias argentinas. “Essa parceria com a Argentina é um importante passo para amplificarmos a voz dos estados e consórcios públicos na implementação de políticas ambientais ambiciosas. Juntos, poderemos trocar experiências, desenvolver soluções inovadoras e ter uma atuação mais coordenada em fóruns multilaterais como a COP”, destacou Casagrande.

Durante a cerimônia, o governador capixaba entregou o Selo Descarboniza-ES à empresa Marca Ambiental, sediada em Cariacica, pelo pioneirismo na adoção de tecnologias limpas. “O Selo Descarboniza-ES é um reconhecimento do pioneirismo da Marca Ambiental em investir em soluções sustentáveis comprovadas, como a geração de biometano a partir de resíduos. Esse é o caminho que o Espírito Santo precisa seguir para atingir suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa”, afirmou Casagrande.

Para obter o selo, a empresa apresentou um inventário detalhado de emissões, um plano de descarbonização e comprovou a redução ou compensação mínima de 5% das emissões no território estadual. A Marca Ambiental também anunciou investimentos de R$ 70 milhões na construção de uma usina de produção de biometano, com início de operação previsto para 2026.

“Esse reconhecimento chancela nosso histórico de 30 anos de pioneirismo em projetos voltados para a sustentabilidade. Mostra que a iniciativa privada, quando incentivada por políticas públicas claras, é capaz de entregar soluções em escala para o enfrentamento da crise climática”, afirmou o diretor institucional do Grupo Marca, Gustavo Ribeiro.

O Selo Descarboniza-ES integra o Plano Estadual de Descarbonização (NetZeroES 2050) e se consolida como um instrumento estratégico para impulsionar a transição energética e a economia circular no Espírito Santo. Coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), o programa está alinhado às políticas climáticas do Estado e às campanhas internacionais da ONU, como a Race to Zero e a Race to Resilience.

A cooperação com a Aliança Verde Argentina prevê missões técnicas, publicação de protocolos e manuais, criação de observatórios, cursos de capacitação e eventos binacionais, além da formação de grupos de trabalho sobre temas como agricultura resiliente, segurança hídrica, bioeconomia, mobilidade e energia.