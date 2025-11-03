Espírito Santo oferece mais de 300 vagas em cursos técnicos gratuitos

Na última sexta-feira (31), a Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) publicou o processo seletivo simplificado para ingresso em cursos técnicos de nível médio no primeiro semestre de 2026.

Nesse sentido, as formações serão oferecidas na modalidade concomitante, em parceria multicampi com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Além disso, os cursos têm como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional e preparar jovens para o mercado de trabalho.

Os cursos

Os cursos são voltados a estudantes que, em 2026, estarão cursando a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio Regular, ou as etapas equivalentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As cargas horárias variam de 800 a 1.200 horas, com duração de até dois anos, em áreas estratégicas como Agropecuária, Informática para Internet, Mineração, Química, Meio Ambiente, Mecânica e Metalurgia.

Assim, no total, serão 341 vagas distribuídas em diversos campi do Ifes, fortalecendo a integração entre educação e desenvolvimento regional.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até 19 de dezembro, por meio do portal Acesso Cidadão e do site www.selecaoaluno.es.gov.br. Contudo, no momento da inscrição, o candidato deve verificar o turno e o horário das atividades para garantir compatibilidade com seus estudos regulares.

O processo

O processo seletivo será dividido em etapas de inscrição, classificação e matrícula. Em síntese, serão considerados critérios como: histórico em escolas públicas, inscrição no CadÚnico e residência em áreas contempladas pelo Programa Estado Presente. Assim, o resultado final está previsto para 6 de janeiro de 2026, no site da Sedu.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressaltou que o edital reforça o compromisso da pasta com a equidade e a inclusão.

“Metade das vagas será destinada à ampla concorrência, 45% a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, e 5% a pessoas com deficiência. Caso haja vagas não preenchidas, elas serão redistribuídas conforme a classificação geral”, afirmou.

Por outro lado, a gerente de Ensino Médio da Sedu, Endy Albuquerque, explicou que o período de matrícula para os aprovados será de 8 a 20 de janeiro de 2026, com a opção de realização presencial ou on-line, conforme as orientações de cada campus.

“Os estudantes deverão apresentar documentação pessoal, comprovantes e histórico escolar, além da declaração de atualização vacinal e outros documentos exigidos no edital”, destacou.

Com informações da Secretaria da Educação do Espírito Santo