Estado Presente: programa consolida redução de homicídios no ES

O Espírito Santo registrou de janeiro a outubro deste ano o menor número de homicídios dolosos desde 1996. Foram 651 casos, uma redução de 9,7% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 721 ocorrências.

Todas as regiões do Estado apresentaram queda, com destaque para o Sul (-32,9%), seguido pela Serrana (-23,9%), Noroeste (-13,6%), Norte (-9,7%) e Metropolitana (-1,8%).

Em outubro, foram contabilizados 77 homicídios — o segundo menor índice da série histórica. Na Serra, município que vinha apresentando alta, o mês fechou com seis mortes e redução acumulada de 12% no ano. O resultado é atribuído às ações do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que adota estratégias de inteligência, integração e tecnologia no enfrentamento à criminalidade.

O governador Renato Casagrande destacou o planejamento e os investimentos em segurança e inclusão social como fatores centrais para o avanço. O vice-governador Ricardo Ferraço, coordenador do programa, afirmou que “a presença firme do Estado” tem garantido resultados consistentes, com uso de ferramentas como reconhecimento facial e monitoramento digital.

Os feminicídios também apresentaram queda de 18,2%, com 27 vítimas até outubro, contra 33 no mesmo período de 2024. Já os latrocínios tiveram redução de 33,3%, passando de 30 para 20 casos. Segundo o secretário de Segurança Pública, Leonardo Damasceno, o desempenho confirma que o Espírito Santo “tem unido estratégia, investimento e inteligência para proteger vidas”.